

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди и грозы обрушились на Грецию



ИА "Метеоновости" / 13:36 Среда, 30 января



Очередной средиземноморский циклон принес в Грецию порцию дождей, гроз и порывистого ветра. 29 января ветер в порывах усиливался до 23 м/с, а количество осадков на западе страны достигло 35 мм - а это почти треть месячной нормы для этих мест.



31 января погодные условия в Греции начнут улучшаться. Атмосферное давление повысится, с Африканского континента будет поступать хорошо прогретый воздух. Температура воздуха превысит привычные показатели на пару градусов. Осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы 7..12 градусов, днем 12..17 тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



