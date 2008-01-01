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Новости погоды

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В Хакасии похолодает, но ветер не отступит

ИА "Метеоновости" / 13:10 Среда, 30 января

  Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на юге Сибири. Но коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. Из-за чего порывы ветра 29 января достигали 29 м/ч. Прошел снег. Но это еще не всё. За сутки уровень воды в Енисее в районе села Подсинее поднялся на 175 см. Причиной стал "подъем кромки ледостава". Угрозы подтопления населенных пунктов нет, но в пойме реки есть несколько участков, "полученных путем самовольного захвата земли" - именно эти участки и могут быть подтоплены. По прогнозам специалистов, в скором времени уровень воды понизится.

31 января в Хакасии пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с, ночью в горах местами до 20 м/с. На дорогах гололедица. Днем термометры покажут -4..-9 градусов, местами -12..-17. 1 февраля в регионе заметно похолодает, до -17..-22 градусов, местами до -27..-32, облаков и осадков станет меньше, немного ослабеет ветер. / meteonovosti.ru /
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