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Новости погоды

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О погоде в Европе

ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 30 января

  Зима проявила свой характер и в странах западной Европы. В январе бывали здесь и сильные снегопады, и зимние холода. В Скандинавии под конец месяца подморозило до -30 градусов. А в Париже все еще лежит снег.

Чем же завершится январь в Европе? В Скандинавии по влиянием Атлантики холода отступят, температура воздуха вернется к привычным значениям. В ночные часы температура воздуха -9..-14 градусов. Днем пройдет небольшой снег. В Норвегии термометры покажут 0..-5 градусов, но из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее. В Швеции -3..-8, в Финляндии -6..-11 градусов.

Ненастная и ветреная погода ожидается в Великобритании. В тылу мощного циклона, даже днем температура воздуха +1..+6 градусов. Циклонический вихрь и его атмосферные фронты принесут дожди и порывистый ветер на Пиренейский полуостров. Сильный дождь ожидается в Испании, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, термометры покажут +11..+16 градусов. Дождливо и ветрено в Португалии, но здесь теплее, +13..+18 градусов. Во Франции возможен дождь, +6..+11.

В Италии +11..+16, дождь и ветер. В Германии и в Австрии осадков не ожидается, днем 0..+5 градусов. Небольшие осадки ожидаются в Польше и в странах бывшей Югославии при температуре 0..+5 градусов.

Самая теплая погода в Греции, сюда продолжит поступать воздух с севера Африки, днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, будет солнечно и без осадков. / meteonovosti.ru /
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