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Новости погоды

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Туманы и гололед в средней полосе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:07 Среда, 30 января

  В Центральном районе и в Черноземье сильные морозы сменились сначала снегопадами, а потом и оттепелями. Днем 29 января воздух прогревался до 0..+2 градусов. Из-за выпавших осадков образовался гололед. В большинстве областей Центрального и Центрально-Черноземного районов диаметр гололеда составил 1 мм. В Воронежской и Орловской областях до 2 мм, а в Белгородской области - 4 мм.

31 января погодные условия в Центральных областях и в Черноземье изменятся незначительно. При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси. Образуется гололед, на дорогах гололедица. Преобладающая температура воздуха в дневные часы -4..+1 градус. / meteonovosti.ru /
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