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Новости погоды

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В Японии снег сопровождается грозами

ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 30 января

  Холодный фронт циклона, что располагался восточнее японских островов, вызвал снегопады, местами сопровождавшиеся грозами. В г. Ниигата 29 января выпало 18 мм осадков в виде снега, переходящего в мокрый снег. Перед снегопадом прогремела гроза. В г. Акита, который расположен севернее, тоже был снег и дождь, раскаты грома были слышны утром. В Аомори, на самом севере главного Японского острова, осадков выпало немного, и в виде снежной крупы, но гроза тоже была, примерно в одно и тоже время, как и в г. Ниигата.

30 января над Японскими островами установится антициклональное влияние. Погода ожидается без осадков, температура будет плюсовая. Но спустя сутки начнутся дожди, в пятницу дождь может чередоваться мокрым снегом. Ведь с континентальной части Дальнего Востока на Японское море нацелился очередной циклон. Будут ли грозы, сказать пока проблематично, ведь зимой они редко бывают даже в этой части света. / meteonovosti.ru /
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