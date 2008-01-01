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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:42 Среда, 30 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки. Максимальная температура вохдуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

Зимний период года обычно характеризуется частой сменой атмосферных процессов и довольно выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров, что сказывается и на формировании биотропных погодных условий. Поэтому, зимой отмечается рост погодообусловленных обострений, более выраженные метеопатические реакции. В Москве и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8-9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких. Короткий световой день, часто облачные, пасмурные дни также вносят свою лепту в формирование дискомфортных погодных условий. Психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний, суставной патологии, особенно псориатического - артрита, остеохондрозов и других болезней позвоночника, приходятся именно на зимний период. / meteonovosti.ru /
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