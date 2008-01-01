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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 29 января

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве-1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер юго-восточный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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