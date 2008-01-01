

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 29 января



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве-1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер юго-восточный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



