

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон потеснит морозы из Казахстана



ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 29 января



Сибирский антициклон заморозил Казахстан. В ночь на 29 января температура понижалась в п. Зыряновск, в Восточно-Казахстанской области до -41 градуса. Холодно было и в других пунктах северной и восточной части страны, температура понижалась до -35..-39 градусов



В ближайшие сутки 35-ти градусные морозы вместе с холодным антициклоном переместятся на восток, а на Казахстан начнёт смещаться циклон уже сформированный над югом Каспия. По мере своего перемещения на северо-восток циклон будет вызывать мокрый снег, гололёд и туман на юге и юго-востоке республики, на севере, востоке и в центре он вызовет снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и повышение температуры воздуха. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



