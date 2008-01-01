Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
29 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон потеснит морозы из Казахстана

ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 29 января

  Сибирский антициклон заморозил Казахстан. В ночь на 29 января температура понижалась в п. Зыряновск, в Восточно-Казахстанской области до -41 градуса. Холодно было и в других пунктах северной и восточной части страны, температура понижалась до -35..-39 градусов

В ближайшие сутки 35-ти градусные морозы вместе с холодным антициклоном переместятся на восток, а на Казахстан начнёт смещаться циклон уже сформированный над югом Каспия. По мере своего перемещения на северо-восток циклон будет вызывать мокрый снег, гололёд и туман на юге и юго-востоке республики, на севере, востоке и в центре он вызовет снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и повышение температуры воздуха. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Ср.
30 янв.
0
Чт.
31 янв.
+2
Пт.
1 фев.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джуба		 -53
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Вьентьян

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100