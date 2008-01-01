|
|
|
Новости погоды
Южный циклон потеснит морозы из Казахстана
ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 29 января
Сибирский антициклон заморозил Казахстан. В ночь на 29 января температура понижалась в п. Зыряновск, в Восточно-Казахстанской области до -41 градуса. Холодно было и в других пунктах северной и восточной части страны, температура понижалась до -35..-39 градусов
В ближайшие сутки 35-ти градусные морозы вместе с холодным антициклоном переместятся на восток, а на Казахстан начнёт смещаться циклон уже сформированный над югом Каспия. По мере своего перемещения на северо-восток циклон будет вызывать мокрый снег, гололёд и туман на юге и юго-востоке республики, на севере, востоке и в центре он вызовет снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и повышение температуры воздуха. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.