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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 29 января

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, дымки с видимостью 4 км. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-5 градусов, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, местами густые дымки, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
-4
Ср.
30 янв.
0
Чт.
31 янв.
+2
Пт.
1 фев.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джуба		 -53
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Вьентьян

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