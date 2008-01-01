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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 29 января



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, дымки с видимостью 4 км. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-5 градусов, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, местами густые дымки, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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