Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
29 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Австралии из-за проливных дождей сильнейшее наводнение

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 29 января

  В Квинсленде ( северо-восток Австралии) из-за проливных дождей уровень воды в местной реке поднялся на 13 метров, что вызвало масштабные подтопления. Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира. Сообщается о гибели одного человека. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Кроме того, непогода привела к массовой гибели крупного рогатого скота. Это самое сильное наводнение в стране за последние 118 лет.

На северо-востоке Австралии несколько дней идут дожди из-за формирования, так называемых, конвективных ячеек - скопления мощных кучевых облаков. За сутки выпадает до 200 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Ср.
30 янв.
0
Чт.
31 янв.
+2
Пт.
1 фев.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джуба		 -53
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Вьентьян

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100