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В Австралии из-за проливных дождей сильнейшее наводнение



ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 29 января



В Квинсленде ( северо-восток Австралии) из-за проливных дождей уровень воды в местной реке поднялся на 13 метров, что вызвало масштабные подтопления. Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира. Сообщается о гибели одного человека. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Кроме того, непогода привела к массовой гибели крупного рогатого скота. Это самое сильное наводнение в стране за последние 118 лет.



На северо-востоке Австралии несколько дней идут дожди из-за формирования, так называемых, конвективных ячеек - скопления мощных кучевых облаков. За сутки выпадает до 200 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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