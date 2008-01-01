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Новости погоды

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В Азии и на Северном Кавказе очень тепло

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 29 января

  Циклоны принесли тепло в Центральноазиатский регион и Закавказье. В Ашхабаде воздух прогрелся накануне, 28 января до 24,6 градуса, предыдущий максимум температуры был в 2007 году и составлял 22,5 градуса. И Казахстан местами посетило двадцатиградусное тепло, в г. Ширик-Рабат Кызыл-Ординской области термометр показал 13,6 градуса при том, что самый теплый день до этого в 1987 году был с температурой 13,1 градуса. Досталось тепло и древнему городу Дагестана. В Дербенте максимальная температура составила 22,8 градуса, прежде рекордно тепло было в 2007 году, 20,4 градуса.

Южный циклон перемещается на восток Казахстана, распространяя холодный воздух из районов Поволжья и Урала. Уже сегодня в Ашхабаде не теплее +16 градусов, дальше будет еще холоднее, +7..+12 градусов. В Дербенте продержится сегодня температура около +20 градусов, но уже завтра, 30 января похолодает до +10..+12 градусов. Хотя холод надолго не задержится, ведь на юг России выходит очередной средиземноморский циклон. / meteonovosti.ru /
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