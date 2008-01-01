|
|
|
Новости погоды
В Москву идет рекордное тепло
ИА "Метеоновости" / 11:45 Вторник, 29 января
В последние дни января погоду в Москве и области будет формировать теплый сектор циклона, который с Финляндии сместится на юг Карелии. Теплый и влажный воздух из Причерноморья проникнет в центральные области России.
Температура воздуха в Москве повысится до положительных значений, 30 января 0..+2 градуса, 31 января максимальная температура в дневные часы составит +1..+3 градуса. И 30, и 31 января температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца. Для 30 января максимум составляет +3,0 градуса и наблюдался в 2016 году, дня 31 января максимум +3,9 градуса принадлежит тоже 2016 году.
В целом за месяц в столице будет 4 дня с оттепелью.
Оттепели в последних числах января явление не исключительное. За последние 70 лет таких случаев было восемнадцать, в восьми из них оттепель наблюдалась в самом конце января, и 30, и 31 числа.
Адвекция тепла будет сопровождаться осадками, сначала в виде снега и мокрого снега, а в конце месяца мокрый снег местами станет чередоваться с дождем. И копился осадков за последние дни января пополниться, месячная сумма в Москве превысит 65 мм. Январь 2019 года войдет в число двадцати лет с самыми обильными осадками. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.