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На юге Сибири резко похолодает



ИА "Метеоновости" / 11:38 Вторник, 29 января



Вслед за циклоном, который отойдет на восток, холодная погода установится в Томской области, 31 января температура в области ожидается на 9 градусов ниже климатической нормы. Ночью при прояснениях до -40, днем до -34 градусов! 1 февраля при прояснениях до -45 градусов, днем на северо-востоке до -40 градусов. 1 февраля резкое похолодание в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае, там температура может быть местами, аж! на 19 градусов ниже климатических показателей. Ночные показатели приблизятся к минус 40 градусам, днем -25..-30 градусов. / meteonovosti.ru /



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