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Новости погоды

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Циклон пройдет по югу Сибири с метелями

ИА "Метеоновости" / 11:37 Вторник, 29 января

  Циклон, пробирающийся с Ямала на восток, окажет существенное влияние на южные области Западной Сибири. 29 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае пройдет снег с метелью ветром до 15-20 м/с, на дорогах сильная гололедица. 29и 30 января в Хакасии аналогичная погода со снегом, метелью, в горах ветер усилится до 23 м/с.

Циклон будет предвестником похолодания в этой части Сибири. Вслед за ним распространяется арктический антициклон, который и будет вымораживать воздух. / meteonovosti.ru /
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