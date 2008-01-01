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Новости погоды

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На Камчатке в конце января погода снежная

ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 29 января

  Зимой циклоны, в отличие от студеных континентальных районов, часто посещают Камчатку. Достаточно снежной оказалась вторая десятидневка января на юге полуострова. В Петропавловске-Камчатском выпало осадков в пределах нормы, а она составляет за 10 дней примерно 40 мм. Для сравнения в Москве - это почти месячная январская норма. Особенно снежной выдалась Крещенская неделя. 21 января выпало 23 мм осадков в виде снега и мокрого снега, а затем, 22 января еще 9 мм осадков. В итоге за два дня 80% от декадной нормы. Затем осадки прекратились и постепенно похолодало. Циклон со стороны Тихого океана приближается к южным районам Камчатки, поэтому 30 января в Усть-Камчатском районе ночью и утром пройдет сильный снег, на юго-восточном побережье ветер 12-17 м/с, на юго-западном побережье и в Усть-Камчатском районе ночью до 20 м/с, будет метель. / meteonovosti.ru /
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