

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке в конце января погода снежная



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 29 января



Зимой циклоны, в отличие от студеных континентальных районов, часто посещают Камчатку. Достаточно снежной оказалась вторая десятидневка января на юге полуострова. В Петропавловске-Камчатском выпало осадков в пределах нормы, а она составляет за 10 дней примерно 40 мм. Для сравнения в Москве - это почти месячная январская норма. Особенно снежной выдалась Крещенская неделя. 21 января выпало 23 мм осадков в виде снега и мокрого снега, а затем, 22 января еще 9 мм осадков. В итоге за два дня 80% от декадной нормы. Затем осадки прекратились и постепенно похолодало. Циклон со стороны Тихого океана приближается к южным районам Камчатки, поэтому 30 января в Усть-Камчатском районе ночью и утром пройдет сильный снег, на юго-восточном побережье ветер 12-17 м/с, на юго-западном побережье и в Усть-Камчатском районе ночью до 20 м/с, будет метель. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



