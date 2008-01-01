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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:14 Вторник, 29 января



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 18 по 20 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 24 января до возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 29 января - 4 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. 30 января - 1 февраля вероятно повышение геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /



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