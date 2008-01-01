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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Вторник, 29 января



Предстоящим днем Москва и область окажутся на периферии антициклона. При облачной погоде местами покружит слабый снег. Максимальная температура в столице -3..-1, по области -5..0 градусов. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление немного повысится и окажется 748 мм рт. ст., что вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 75%.



Незначительные колебания атмосферного давления на фоне теплой погоды могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В первую очередь это люди, страдающих сосудистыми заболеваниями, такими как вегето-сосудистая дистония, гипертония, или гипотония. Из-за повышенной влажности дискомфорт почувствуют лица с заболеваниями бронхов и легких. Еще один внешний фактор, который может стать причиной появления негативных метеопатических реакций - недостаток солнечного света. Его отсутствие сказывается, в первую очередь, на психологическом состоянии, снижении умственной и физической активности, возникновении беспричинной тревоги и психологического дискомфорта. / meteonovosti.ru /



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