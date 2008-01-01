|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:38 Понедельник, 28 января
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, лежащий по западной периферии гребня антициклона. Атмосферное давление слабо растет, при сплошной облачности местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве-5..-7 градусов, по области -5..-10. Ветер восточный, 3-8м/с. . / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.