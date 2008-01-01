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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:38 Понедельник, 28 января

  Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, лежащий по западной периферии гребня антициклона. Атмосферное давление слабо растет, при сплошной облачности местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве-5..-7 градусов, по области -5..-10. Ветер восточный, 3-8м/с. . / meteonovosti.ru /
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