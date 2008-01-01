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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 28 января

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -6..-7 градусов, Восточном -7 градусов, Юго-восточном -6..-7 градусов, Южном -6..-7 градусов, Юго-западном -7..-8 градусов, Западном -6..-7 градусов, Северо-западном -6..-7 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -7..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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+37
Гарисса		 -51
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Лампанг

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