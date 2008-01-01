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Новости погоды

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В Крым пришло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:47 Понедельник, 28 января

  Накануне южный циклон, с центром над Украиной, охватил своим теплым сектором Крым, где среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения. В некоторых города были установлены новые абсолютные максимумы для 27 января.

Среди рекордсменов Феодосия, где температура повышалась до +14.6 градуса. Среднесуточная температура оказалась выше климатической нормы почти на 7 градусов. Прежний рекорд +14.2 наблюдался в 1952 году. Рекордно тепло было и в Керчи, 27 января столбик термометра остановился у отметки +11.8 градуса, оставляя позади 2002 год со значением +11.7 градуса. Среднесуточная температура превысила норму почти на 6 градусов.

В предстоящие три дня в Крыму сохранится солнечная, но ветреная, погода без осадков, днем от 7 до 13 тепла. / meteonovosti.ru /
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