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Новости погоды

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Во Владивостоке зима без снега?

ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 28 января

  Этой зимой снегопады обходят юг Приморья стороной. Январь во Владивостоке закончится с суммой осадков менее 1 мм и отсутствием снежного покрова. Но зима еще способна наверстать упущенное.

В 2007 году самые сильные снегопады обрушились на юг Приморья в феврале и марте. В середине февраля за 2 суток во Владивостоке в виде снега выпало 50 мм осадков, из-за заносов были даже отменены занятия в школах.

А снегопад в начале марта (4-5 марта) 2007 года стал самым мощным за 130 лет. Выпало более 100 мм осадков, что составляет 2 месячные нормы.

По предварительным расчетам в начале февраля текущего года погода юга Приморья останется во власти области повышенного давления и снега ждать не приходится. / meteonovosti.ru /
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