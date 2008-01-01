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Новости погоды

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Камчатку атакует новый циклон

ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 28 января

  Накануне над акваторией Охотского моря располагался небольшой циклон, который благополучно заполнился. Тем не менее, он смог отметиться небольшими осадками, на мысе Лопатка и в Никольском ветер усиливался в порывах до 18 м/с.

После небольшого перерыва, очередной циклон, уроженец Тихого океана, поднимаясь к северу, в середине недели выйдет к южным районам Камчатского края, охватывая своим влиянием весь полуостров. Пройдет небольшой, местами умеренный, в Усть-Камчатском, Тигильском и Карагинском районах местами сильный снег, ветер местами будет усиливаться в порывах до 18-20 м/с, поднимется метель.

Во второй половине недели, с отходом циклона, осадки и ветер постепенно сойдут на нет. / meteonovosti.ru /
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