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Январь в Москве закончится оттепелью



ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 28 января



погода готовит новый сюрприз - оттепель. Самый холодный день года (по климату), может стать самым теплым за месяц!



Во вторник, московская земля еще будет находиться в тыловой части циклона, уходящего на юг Среднего Поволжья. При облачной погоде, местами покружит слабый снег, в ранние утренние часы в Москве подморозит до -5..-7, по области до -10 градусов, днем морозы ослабеют в столице до -1..-3, в Подмосковье до 0..-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 6 градусов. Ветер юго-восточный 2-5 м/с.



В середине недели столичную погоду будет определять атмосферный фронт с волнами, который протянется по западу Европейской России. Атмосферное давление понизится, с южными потоками продолжится вынос теплого воздуха. При облачной погоде ночью еще местами с небольшим снегом, а днем уже время от времени будут приниматься осадки в виде снега, мокрого снега. Температура ночью в Москве около -2, по области до -5, днем в столице 0..-2. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Сформируются условия для образования сосулек на крышах зданий.



В четверг, 31 января, потепление и осадки продолжатся: ночью в Москве 0..-2, днем до +1, по области до +2 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений, но уже более, чем на 10 градусов. И сосульки продолжат нарастать! Необычайно теплое завершение января в столице последний раз случалось 31 января 2015 года, когда максимальная температура воздуха достигала +2 градуса, а средняя суточная температура составила -1 градус.



В пятницу, на западной периферии сибирского антициклона, атмосферное давление станет расти, местами пройдет небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ночью подморозит до -2..-7, днем 0..-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 5-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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