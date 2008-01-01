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Новости погоды

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В Амурской области новый рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 28 января

  Накануне на Приамурье из Китая распространился гребень антициклона, а с запада подошел теплый атмосферный фронт. В результате совместных действий в юго-восточные районы Амурской области проник очень теплый воздух. В Архаре (Амурская область) 27 января температура повысилась до рекордных -5.7 градуса, что оказалось выше многолетних значений почти на 12 градусов. Прежний абсолютный максимум для этого дня -5.9 градуса и наблюдался в 1983 году.

Во вторник, очередной циклон от Байкала переместится на Забайкальский край. Начиная с северо-запада, с последующим распространением на всю территорию Амурской области, пройдет снег разной интенсивности и продолжительности, ветер будет усиливаться в порывах 10-15 м/с. Днем на юге -5..-10 градусов.

Есть вероятность того, что может быть установлен новый абсолютный максимум температуры для 29 января. Пока же рекорд остается за 2007 годом со значением -5.1 градуса. / meteonovosti.ru /
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