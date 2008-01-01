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Новости погоды
В Курске побит рекорд по осадкам
ИА "Метеоновости" / 11:06 Понедельник, 28 января
Активные атмосферные фронты южного циклона, которые принесли самый сильный снегопад за эту зиму на московскую землю, не обошли своим вниманием и другие области Центрального района.
Накануне сильный снег прошел в Ярославской и Владимирской областях, где выпало 10-13 мм соответственно в Костромской до 9 мм, в Воронежской области сильные осадки количеством до 16 мм.
Но основной удар фронтов принял на себя Курск. За сутки в городе выпало рекордное количество осадков, 15 мм. Прежний рекорд 27 января составлял 14 мм и наблюдался более, чем 70 лет тому назад - в 1945 году. / meteonovosti.ru /
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