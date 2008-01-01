

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Курске побит рекорд по осадкам



ИА "Метеоновости" / 11:06 Понедельник, 28 января



Активные атмосферные фронты южного циклона, которые принесли самый сильный снегопад за эту зиму на московскую землю, не обошли своим вниманием и другие области Центрального района.



Накануне сильный снег прошел в Ярославской и Владимирской областях, где выпало 10-13 мм соответственно в Костромской до 9 мм, в Воронежской области сильные осадки количеством до 16 мм.



Но основной удар фронтов принял на себя Курск. За сутки в городе выпало рекордное количество осадков, 15 мм. Прежний рекорд 27 января составлял 14 мм и наблюдался более, чем 70 лет тому назад - в 1945 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



