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Итог самого сильного снегопада в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 28 января



Снег, начавшийся утром в субботу, продолжался 37 часов подряд. С начала процесса на город выпало около половины месячной нормы осадков. Самый сильный снег лепил в центре Москвы, на Балчуге за субботу выпало 12 мм осадков, за воскресенье еще 11 мм. На ВДНХ за процесс (с учетом ночи 28 января) количество осадков увеличилось на 20,7 мм. В результате месячное количество осадков оказалось выше нормы почти в полтора раза.



За 2 суток высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 см и составила утром 28 января 49 см, что в полтора раза выше нормы.



Самый глубокий снег лежит на востоке Москвы, в Измайлово его высота достигает 56 см.



Самая большая высота снежного покрова для 28 января в Москве была в 1957 году и составляла 56 см. / meteonovosti.ru /



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