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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 28 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 17 по 27 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 24 января до возмущенного.
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По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 28 января - 3 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. 30-31 января вероятна повышенная геомагнитная активность. / meteonovosti.ru /