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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:00 Понедельник, 28 января



Погода в Московском регионе значительно улучшится. Снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого. Максимальная температура воздуха ожидается в конце дня и составит в Москве -5..-3 градусов, по области -6..-1. Её среднесуточное же значение окажется значительно выше климатической нормы. Ветер поменяет свое направление на северо-восток и его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет до 747 мм рт. ст., что вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют, прежде всего, метеозависимые люди, страдающие сосудистыми заболеваниями: вегето-сосудистой дистонией, гипотонией. Еще один внешний фактор является причиной появления метеопатических реакций - это недостаток солнечного света, что сказывается на психологическом состоянии, снижении умственной и физической активности, возникновении беспричинной тревоги и психологического дискомфорта. Не нужно забывать и о мерах профилактики людям с хроническими бронхитами и бронхо-легочными заболеваниями. / meteonovosti.ru /



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