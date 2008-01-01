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Новости погоды

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Омскую область бросает из тепла в холод

ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 27 января

  Циклон, который в субботу, 26 января, располагался над Уралом, охватил своим теплым сектором Омскую область, и к утру температура повысилась до -8..-13 градусов, среднесуточное значение превысило норму на 4-6 градусов.

В воскресенье циклон переместился на крайний восток Ханты-Мансийского округа, а в Омскую область хлынул арктический воздух. И днем 27 января температура резко понизилась до 17..22 градусов.

В начале новой недели с запада придет антициклон. Вблизи его центра малооблачно и без осадков, местами слабая изморозь, в ночные и утренние часы отдельные районы окутает туман, и станет еще холоднее: ночью -28..-33, при прояснениях до -38 градусов, днем -19..-24, местами до -29.

До середины недели в Омской области сохранится сухая и морозная погода, с температурой ниже многолетних значений. И Только во второй половине недели можно рассчитывать на повышение температуры ночью -17..-22, днем до -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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