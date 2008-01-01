Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
27 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О высоте снежного покрова в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 13:56 Воскресенье, 27 января

  На 9 часов утра 26 января самые высокие сугробы были в Павловском Посаде 41 см, в Серпухове 43 см, заметно меньшей высоты - в Можайске и Дмитрове 27 см. Атмосферный фронт не обошел своим вниманием и Московскую область и по мере возможности внес свой посильный вклад.

Снегопады, местами сильные, наблюдались в Подмосковье практически повсеместно. За сутки 26 января высота снежного покрова заметно увеличилась. На 9 часов утра 27 января в Можайске и Истре 43-44 см, в Дмитрове 35 см, а самые высокие снега в Павловском Посаде 56 см, что близко к рекорду.

Снегопад продолжается. В ночь на понедельник он будет идти с перерывами, а днем в понедельник перейдет в разряд небольшого снега, да и он уже только местами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Вс.
27 янв.
-4
Пн.
28 янв.
-2
Вт.
29 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Афины

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100