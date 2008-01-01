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О высоте снежного покрова в Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 13:56 Воскресенье, 27 января



На 9 часов утра 26 января самые высокие сугробы были в Павловском Посаде 41 см, в Серпухове 43 см, заметно меньшей высоты - в Можайске и Дмитрове 27 см. Атмосферный фронт не обошел своим вниманием и Московскую область и по мере возможности внес свой посильный вклад.



Снегопады, местами сильные, наблюдались в Подмосковье практически повсеместно. За сутки 26 января высота снежного покрова заметно увеличилась. На 9 часов утра 27 января в Можайске и Истре 43-44 см, в Дмитрове 35 см, а самые высокие снега в Павловском Посаде 56 см, что близко к рекорду.



Снегопад продолжается. В ночь на понедельник он будет идти с перерывами, а днем в понедельник перейдет в разряд небольшого снега, да и он уже только местами. / meteonovosti.ru /



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