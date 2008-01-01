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В Приамурье зафиксирован рекорд температуры



ИА "Метеоновости" / 13:41 Воскресенье, 27 января



Накануне Амурская область оказалась в обширном теплом секторе циклона, чей центр находился над Забайкальским краем. С южным ветром сюда поступал очень теплый воздух и среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений более, чем на 12 градусов. И в населенном пункте Свободный столбик термометра поднялся до отметки -6.6 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом температуры для 26 января. Предыдущий рекорд -7.5 градуса продержался с 2008 года.



В начале новой недели циклон из Забайкальского края через Приамурье переместится к восточному побережью Хабаровского края, оставляя в своем тылу Амурскую область. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, преобладающая температура днем -7..-12. До рекордных значений дело, вряд ли дойдет, так как для 28 января абсолютный максимум температуры -4.9, наблюдавшийся в 1983 году. / meteonovosti.ru /



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