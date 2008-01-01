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Новости погоды

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К югу Камчатки приближается зона снегопадов

ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 27 января

  Сегодня, 27 января, над акваторией Охотского моря сформировался небольшой циклон. В начале новой недели он углубится, и давление в центре окажется менее 1000 гПа. Вечером в понедельник в краевом центре - Петропавловске-Камчатском начнется небольшой снег, в Усть-Камчатском районе он будет более интенсивный и продолжительный. К середине недели этот циклон заполнится, но на смену ему придет новый, который поднимается с южной акватории Тихого океана.

В середине недели, когда подойдет обширный и глубокий атмосферный вихрь с давлением в центре менее 960 гПа, на юг Камчатского края обрушатся снегопады, местами сильные, порывистый, в отдельных районах штормовой ветер поднимет метели. / meteonovosti.ru /
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