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Новости погоды
Снегопад в Москве продолжается
ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 27 января
Атмосферные фронты южного циклона засыпают столицу снегом, но по сравнению с субботой, его интенсивность снизилась. На 12 часов московского времени в большинстве районов города прирост снега составил 1-2 см. При снеге видимость не превышает 2-4 км, в районе ТСХА до 500 м.
Снег будет идти до конца воскресного дня. / meteonovosti.ru /
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