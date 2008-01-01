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Снегопад в Москве продолжается



ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 27 января



Атмосферные фронты южного циклона засыпают столицу снегом, но по сравнению с субботой, его интенсивность снизилась. На 12 часов московского времени в большинстве районов города прирост снега составил 1-2 см. При снеге видимость не превышает 2-4 км, в районе ТСХА до 500 м.



Снег будет идти до конца воскресного дня. / meteonovosti.ru /



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