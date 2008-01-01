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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 12:15 Воскресенье, 27 января



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 16 по 26 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 24 января до возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 27 января по 2 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. 30-31 января вероятна повышенная геомагнитная активность. / meteonovosti.ru /



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