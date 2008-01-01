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Новости погоды

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Самый сильный снегопад в Москве за 20 лет

ИА "Метеоновости" / 11:21 Воскресенье, 27 января

  26 января в Москве был побит суточный рекорд осадков двадцатилетней давности.

На главной метеостанции города ВДНХ за 12 часов выпало 10.3 мм осадков, что и стало новым суточным рекордом для этого дня. Прежний рекорд 26 января 9.1 мм случился в 1999 году.

Высота снежного покрова в районе ВДНХ за сутки увеличилась до 44 см, что почти в полтора раза больше нормы (норма 30 см).

Сегодня снегопад продолжится, но уже менее интенсивный, чем был накануне, местами может выпасть 2-4 мм осадков. Состоится ли рекорд по осадкам сегодня, 27 января, известно будет позже. Пока рекордсменом остается 1995 года со значением 10.6 мм. / meteonovosti.ru /
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