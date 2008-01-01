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Новости погоды

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Итоги субботнего снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 27 января

  Накануне столица оказалась в зоне активного атмосферного фронта. С 9 часов утра, начиная с юго-западных и западных районов, шел сильный снег. В течение дня зона сильных снегопадов охватила всю Москву. Средний прирост снега за сутки 26 января составил 12 см. На главной метеостанции Москвы ВДНХ за субботу 26 января выпало до 13 мм осадков. На 9 часов утра воскресного дня прирост снега составил 13 см, и высота снежного покрова достигла 44 см (в субботу в 9 часов утра было 31 см). / meteonovosti.ru /
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