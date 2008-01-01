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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:45 Воскресенье, 27 января



Предстоящим днём циклонический вихрь и его активные атмосферные фронты продолжат оказывать непосредственное влияние на формирование погодных условий в Московии.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 27 января ожидается облачная погода. Снегопад продолжится. Осадки в виде снега будут идти в течение всего дня, а их интенсивность будет квалифицироваться как умеренные. Количество снега, ожидаемого сегодня уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днём. Температура воздуха достигнет своих максимальных значений уже ближе к вечеру и в Москве составит -7..-5 градусов, по области -9..-4. Её среднесуточное же значение окажется уже чуть выше климатической нормы. Юго-восточный ветер немного ослабеет и при скорости 5-10 м/с его порывы могут достигать лишь 12 м/с. Но, и при таком ветре, при постоянном снеге местами ожидается метель, а на дорогах могут образовываться снежные заносы. Атмосферное давление ниже нормы.



В этот день нужно быть внимательным к своему самочувствию не только метеозависимым людям, но и вполне здоровым. Особое внимание на свое здоровье надо обратить тем, кто страдает сосудистыми заболеваниями: вегето-сосудистой дистонией, гипотонией. Такая погода отрицательно сказывается на психо-эмоциональном состоянии и работоспособности. Не нужно забывать и о мерах профилактики людям с хроническими бронхитами и бронхо-легочными заболеваниями.



Геомагнитный фон 27 января ожидается спокойным. / meteonovosti.ru /



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