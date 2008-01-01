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Новости погоды
Еще на сутки Москва останется в плену снегопадов
ИА "Метеоновости" / 14:50 Суббота, 26 января
Атмосферный фронт, не снижая активности, будет держать в снежном плену Москву до вечера воскресного дня.
Сохранятся сильные снегопады, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах с метелями, видимость местами ухудшится до 200-500 м.
Расчетное количество осадков с 9 часов утра 26 января до 21 часа 27 января может составить 17-20 мм, прирост снега 17-20 см.
На ослабление снегопада можно рассчитывать лишь в ночь на понедельник, 28 января, а днем он уже небольшой и местами. / meteonovosti.ru /
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