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Новости погоды

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Еще на сутки Москва останется в плену снегопадов

ИА "Метеоновости" / 14:50 Суббота, 26 января

  Атмосферный фронт, не снижая активности, будет держать в снежном плену Москву до вечера воскресного дня.

Сохранятся сильные снегопады, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах с метелями, видимость местами ухудшится до 200-500 м.

Расчетное количество осадков с 9 часов утра 26 января до 21 часа 27 января может составить 17-20 мм, прирост снега 17-20 см.

На ослабление снегопада можно рассчитывать лишь в ночь на понедельник, 28 января, а днем он уже небольшой и местами. / meteonovosti.ru /
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