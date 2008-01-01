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Хроника снегопада в Москве



ИА "Метеоновости" / 14:33 Суббота, 26 января



На 14 часов по московскому времени в зоне сильных снегопадов остаются ТИНАО и западная половина Москвы. Снег идет и в восточной половине столицы. Выпало от 4 до 5 мм осадков, прирост снега 4-5 см. В районе аэропортов ветер усиливается в порывах до 10 м/с. Местами наблюдается метель.



Сильный снегопад сохранится до вечера!!! Расчетное количество осадков за 12 часов (с 9 утра до 21 часа) составит до 10 мм, прирост снега до 10 см. / meteonovosti.ru /



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