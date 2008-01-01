Новости погоды
На севере Европейской России аномальные холода
ИА "Метеоновости" / 14:01 Суббота, 26 января
Накануне погода на северо-западе и севере Европейской территории формировалась на фоне повышенного фона атмосферного давления. В Карелии, Коми и Архангельской области среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 10 градусов. В Калевале (Карелия) воздух остывал почти до -34, в Архангельской области в населенном пункте Лешуконское до -39, а в Кепино и Мосеево до -40 градусов, в Ненецком округе в Нижняя Пеша до -39.7,в Коткино столбик термометра вплотную подобрался к отметке -40 градусов. В Вендинге (Республика Коми) воздух остывал до -36.7 градуса.
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В воскресенье на севере и северо-западе сохранится влияние антициклона, но без снега разной интенсивности и продолжительности не обойдется (из Белоруссии на север Центрального района выйдет циклон), местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Ночью в центральных районах Мурманской области, при прояснениях в Архангельской до -35 градусов, в Ненецком округе и Республике Коми при прояснениях и вовсе до -40..-41 градуса. Среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы на 10 градусов и более. / meteonovosti.ru /