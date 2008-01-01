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Новости погоды

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Хроника снегопада в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 13:44 Суббота, 26 января

  Атмосферный фронт охватил своим влиянием столичный регион. На 13 часов московского времени в Москве уже выпало от 3 до 5 см снега. Расчетное количество осадков, которое может выпасть до 21 часа, составит до 10 мм, прирост снега до 10 см.

Самые сильные снегопады по-прежнему наблюдаются в ТИНАО, на юго-западе и западе Москвы, в районе ТСХА сохраняется порывистый, до 13 м/с, ветер, местами отмечаются метели, видимость не превышает 1 км.

Зона сильных снегопадов охватила и Подмосковье, в районе Каширы ветер усиливается в порывах до 14 м/с. / meteonovosti.ru /
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