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На побережье Чукотки снегопады, метели, сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 26 января



Накануне восточное побережье Чукотского округа оказалось в пограничной полосе между антициклоном, наступающим с запада и циклоном, который находился над акваторией Тихого океана. В результате столкновения столь различных атмосферных вихрей, ветер усиливался до штормового, 26 м/с, кружила продолжительная метель.



Еще в субботу на восточном побережье Чукотки сохранится штормовой ветер и метели, будет идти снег.



В воскресенье в зоне атмосферного фронта будут продолжаться снегопады, но ветер станет слабее, 13-18 м/с, низовая метель. / meteonovosti.ru /



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