Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
26 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло Забайкальского края

ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 26 января

  Накануне Забайкальский оказался в теплом секторе циклона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12 градусов. И в населенном пункте Агинское 25 января был установлен абсолютный максимум температуры для этого дня -1.7, что выше предыдущего на 0.5 градуса, наблюдавшегося в 1992 году.

В воскресенье циклон отправится в Приамурье, а от Байкала надвинется гребень антициклона. С северо-западным ветром, порывы которого достигнут 15 м/с, начнет поступать холодный воздух, и температура понизится в южной половине края -21..-26, при облачности до -15, днем -7..-12 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-12
Вс.
27 янв.
-4
Пн.
28 янв.
-2
Вт.
29 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Омдурман		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Луксор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100