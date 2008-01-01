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Новости погоды
Рекордное тепло Забайкальского края
ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 26 января
Накануне Забайкальский оказался в теплом секторе циклона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12 градусов. И в населенном пункте Агинское 25 января был установлен абсолютный максимум температуры для этого дня -1.7, что выше предыдущего на 0.5 градуса, наблюдавшегося в 1992 году.
В воскресенье циклон отправится в Приамурье, а от Байкала надвинется гребень антициклона. С северо-западным ветром, порывы которого достигнут 15 м/с, начнет поступать холодный воздух, и температура понизится в южной половине края -21..-26, при облачности до -15, днем -7..-12 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
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