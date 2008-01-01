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Хроника снегопада в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 26 января



День перевалил за полдень, атмосферный фронт с юго-запада продвигается на северо-восток, а вместе с ним и зона снегопадов.



Сейчас самый сильный снег идет в Троицком и Новомосковском районах. Высота снежного покрова на юго-западе подросла на 3 см. При сильном снегопаде видимость на дорогах резко ухудшилась: в аэропортах она не превышает 600-700 м, в Москве, в районе Тушино 500 м, а в районе ТСХА и вовсе 200 м, да еще и ветер усиливается в порывах до 13 м/с. Зона сильных снегопадов охватила и восточную половину Москвы и области.



По предварительным расчетам, к 14-15 часам высота снежного покрова может подрасти еще на 3-4 см. / meteonovosti.ru /



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