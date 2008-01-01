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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:37 Суббота, 26 января



Недолгий период очень сильных морозов в Москве подходит к концу, на смену им торопятся не менее сильные снегопады. Сильные осадки в этот день случались. В 1999 году в Москве выпало до 9,1 мм осадков в виде снега и мокрого снега. До 16 м/с усиливался ветер в порывах в 1987 и 1991 годах, мела метель.



Температура воздуха тоже бывала разной. Например, в далеком 1892 году в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки -36,6 градуса, а в 1882 году было тепло, как в марте, +5 градусов.



В прошлом, 2018 году температура воздуха была на 6 градусов выше привычных значений: ночью -5,5, днем -1,4 градуса, прошел небольшой снег. Высота снежного покрова подросла до 18 см. В нынешнем году снега больше, около 31 см, и после предстоящего снегопада сугробы увеличатся еще на несколько сантиметров.



Сегодня днем ожидается облачная погода, пройдет снег, местами сильный. При порывистом ветре разыграется метель. Термометры покажут -8..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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