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Хроника снегопада в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 26 января



В 9 часов утра атмосферный фронт накрыл ТИНАО, где и начался небольшой снег. К 10 часам утра зона снегопада подошла к юго-западным и западным районам, где снег уже стал более интенсивный.



По предварительным расчетам до 12 часов должно выпасть 1-2 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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