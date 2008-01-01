|
|
|
Новости погоды
Хроника снегопада в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 26 января
В 9 часов утра атмосферный фронт накрыл ТИНАО, где и начался небольшой снег. К 10 часам утра зона снегопада подошла к юго-западным и западным районам, где снег уже стал более интенсивный.
По предварительным расчетам до 12 часов должно выпасть 1-2 мм осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.