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ИА "Метеоновости" / 10:12 Суббота, 26 января
Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы морозом и резким юго-восточным ветром, в районе ТСХА до 9 м/с. В 9 часов утра на главной метеостанции Москвы ВДНХ, как и в районе МГУ и на Балчуге было -12.2 градуса, в районе ТСХА и Тушино -11.8. В районе МГУ идет небольшой снег.
Атмосферное давление повышенное 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 76%. / meteonovosti.ru /
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