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Следим за снегопадом в Москве



ИА "Метеоновости" / 05:35 Суббота, 26 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта. При облачной погоде пройдёт снег, местами сильный, метель. Максимальная температура воздуха в Москве -10..-8, по области -13..-8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в средине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столице погода начнет меняться. Атмосферное давление будет падать, начнется снег, но температура останется ниже нормы. Для метеозависимых людей, с проблемами со здоровьем такие погодные условия являются нагрузочными и переносятся гораздо тяжелее. Могут усиливаться сосудистые спазмы, очень высок риск развития инфаркта миокарда, приступов стенокардии, "скачков" артериального давления, появления сильных головных болей.



Следует также помнить, что при сильном холоде могут развиваться аллергические реакции на мороз - покраснение кожи, сыпь, шелушение, одышка и чувство "нехватки" воздуха, а также усиление болевых симптомов и скованность в суставах, поэтому необходимо соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на морозе и не переохлаждаться.



Зимой еще один внешний фактор является причиной появления метеопатических реакций - это недостаток солнечного света, что сказывается на психологическом состоянии, снижении умственной и физической активности, беспричинной тревоги и психологического дискомфорта. / meteonovosti.ru /



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