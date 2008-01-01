

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Карелии морозы задержатся



ИА "Метеоновости" / 14:30 Пятница, 25 января



Аномально низкая температура, ниже климатической нормы на 10 градусов и более, установилась в Карелии. В регионе погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. С северными ветрами в регион поступает холодный арктический воздух. Но из-за неустойчивости на больших высотах не обойдется без снегопадов и метелей. 26 января в ночные часы -20..-25, местами до -33 градусов, на юго-западе местами -15..-20; днем -15..-20, по югу -8..-13. 27 января -10..-15 градусов, местами до -23. 28 января морозы окрепнут до -14..-19 градусов, местами до -26. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



