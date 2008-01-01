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На Черноземье обрушились снегопады



ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 25 января



Южный циклон и его атмосферные фронты приближаются к столичному региону. И если в Москве и области снег прогнозируется только во второй половине дня в субботу, то в Черноземье сильные снегопады прошли. До 13-14 мм осадков выпало в Курской и в Воронежской областях в ночь на 25 января. Не обошли атмосферные фронты стороной Среднюю и Нижнюю Волгу. Количество выпавших осадков в отдельных районах достигло 25 мм. А ведь для некоторых районов такие показатели - половина месячной нормы.



26 января Черноземье окажется в антициклоне. Облаков и осадков станет меньше. Местами порывы ветра 10-15 м/с, местами пройдет небольшой и умеренный снег, температура воздуха -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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