Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
25 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Черноземье обрушились снегопады

ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 25 января

  Южный циклон и его атмосферные фронты приближаются к столичному региону. И если в Москве и области снег прогнозируется только во второй половине дня в субботу, то в Черноземье сильные снегопады прошли. До 13-14 мм осадков выпало в Курской и в Воронежской областях в ночь на 25 января. Не обошли атмосферные фронты стороной Среднюю и Нижнюю Волгу. Количество выпавших осадков в отдельных районах достигло 25 мм. А ведь для некоторых районов такие показатели - половина месячной нормы.

26 января Черноземье окажется в антициклоне. Облаков и осадков станет меньше. Местами порывы ветра 10-15 м/с, местами пройдет небольшой и умеренный снег, температура воздуха -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-12
Сб.
26 янв.
-7
Вс.
27 янв.
-3
Пн.
28 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Олбери		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Эр-Рамади

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100