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Новости погоды
На Черноземье обрушились снегопады
ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 25 января
Южный циклон и его атмосферные фронты приближаются к столичному региону. И если в Москве и области снег прогнозируется только во второй половине дня в субботу, то в Черноземье сильные снегопады прошли. До 13-14 мм осадков выпало в Курской и в Воронежской областях в ночь на 25 января. Не обошли атмосферные фронты стороной Среднюю и Нижнюю Волгу. Количество выпавших осадков в отдельных районах достигло 25 мм. А ведь для некоторых районов такие показатели - половина месячной нормы.
26 января Черноземье окажется в антициклоне. Облаков и осадков станет меньше. Местами порывы ветра 10-15 м/с, местами пройдет небольшой и умеренный снег, температура воздуха -8..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
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